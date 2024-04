A murit strivit de un camion scapat de sub control

Un tanar de 19 ani din Bistrita-Nasaud a murit, luni seara, strivit de un camion, care lovise inainte doua automobile.

Tanarul de 19 ani statea pe o banca in fata casei, in momentul in care a vazut camionul intrand brusc pe contrasens si si-a dat seama ca masina de mare tonaj se indreapta spre el. Desi a incercat sa fuga spre usa unui magazin, tanarul nu a putut scapa cu viata, camionul l-a strivit cu cativa pasi inainte ca el sa poata intra in cladire.

Cele 4 persoane, aflate in cele doua automobile, au scapat cu viata, dar in prezent sunt internate in spital. Soferul de 39 de ani al camionului era mort cand au ajuns ambulantele si, conform primelor cercetari, se pare ca facuse infarct in timp ce conducea.

Politistii au nevoie de raportul legistului ca sa spuna exact ce a provocat accidentul, informeaza Pro Tv.

Dupa nici o ora, la cativa kilometri distanta, si un barbat de 51 de ani, care incerca sa traverseze printr-un loc nepermis, a murit pe loc dupa ce a fost lovit de o masina. Soferul l-a vazut prea tarziu si este cercetat pentru ucidere din culpa.