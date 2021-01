FOTO/VIDEO Un tanar din Arges a confundat jocul "Grand Theft Auto" cu realitatea: "Tamponeaza, fura si fugi!"

Furase masina din Curtea de Arges

Este vorba despre un tanar padurar in varsta de 22 de ani din Curtea de Arges. Furase prima masina dintr-o benzinarie, dupa ce-l ameintate pe proprietar cu un cutit. A fugit cu aceasta in Bucuresti.Ceea ce a urmat seamana izbitor cu actiunea jocului "Grand Theft Auto"."La data de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 23:00 politisti ai Sectiei 20 Politie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in apropierea unui complex comercial din sectorul 6 a avut loc un accident intre doua autoturisme.Ambii soferi implicati in eveniment au coborat din masina moment in care unul din acestia s-a urcat in cealalta masina si a fugit de la fata locului. In urmarirea masinii a pornit un echipaj de politie , fiind solicitat si sprijinul altor echipaje", a transmis Politia Capitalei.Duoa o urmarire ca in filme, masina in cauza a fost oprita pe o strada din sectorul 6, soferul un barbat de 22 de ani fiind imobilizat si condus la subunitatea de politie.Din primele date s-a stabilit ca barbatul ar fi sustras primul autoturism pe care il conducea la momentul producerii accidentului din municipiul Curtea de Arges, dupa ce ar fi amenintat o alta persoana cu un cutit.Acesta nu este un caz izolat. In ultima perioada, in Romania au fost raportate mai multe furturi de masiniIn urma cu o saptamana, un barbat in varsta de 30 de ani, care ar fi sustras o masina lasata pornita in fata unui supermarket din orasul Bals, apoi a condus autovehiculul pe DN 65, desi nu avea permis auto, a fost retinut de politisti.Iar pe 9 ianuarie, un barbat a intrat cu masina in zidul unei case din Craiova, la scurt timp dupa ce a furat-o