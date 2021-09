Momentul impactului cumplit între două mașini pe A1. Pasagerii au fost salvați de la moarte de centurile de siguranță VIDEO

Conducătorul auto a spus că în ciuda impactului dur, niciunul dintre ocupanți, inclusiv copilul aflat în scaunul special, nu au suferit răni.„Foarte important, copiii ținuți și asigurați în scaun, plus centură la pasagerii din spate. Accident pe Autostrada la Sebeș, vineri seara, eu am fost șoferul, cu soția în spatele meu și fetița în dreapta spate în scaun.De menționat că nu a pățit nimeni nimic, din mașină am ieșit toți fără nicio zgârietură”, a transmis șoferul, pe grupul de Facebook INFO TRAFIC jud. CLUJ.Accidentul a avut loc vineri seara (27 august), pe Autostrada A1, KM +311, sensul de mers Sebeș spre Timișoara. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară.Din cei șase pasageri, doar doi pasageri s-au ales cu răni ușoare necesitând astfel acordarea primului ajutor de către echipajele medicale prezente la locul producerii evenimentului.Minorul a fost transportat de către ambulanța SAJ, la secția de pediatrie Sebeș, pentru investigații suplimentare. Șoferul autocamionului a fost, de asemenea, transportat la spital de către un echipaj SMURD