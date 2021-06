Trafic restrictionat pe Autostrada Soarelui din cauza unui accident

Potrivit comisarului sef al Centrului Infotrafic, Catalin Bocai, sambata, in jurul orelor 10.20, pe A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 174, in dreptul localitatii Pestera, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua masini.Accidentul nu s-a soldat cu victime , iar cele doua persoane ranite usor au primit ingrijiri medicale la fata locului, fara a avea nevoie transport catre o unitate spitaliceasca.Valorile de trafic sunt normale, nu se circula in coloana, iar autoritatile estimeaza ca restrictiile vor fi ridicate inainte de pranz.