Accident cumplit in Bihor. Un baiat de 14 ani a murit, o fata de 13 ani a fost preluata cu elicopterul SMURD

"Accidentul rutier s-a produs pe DJ 795, in localitatea bihoreana Tinca. Este vorba despre o autoaccidentare. In accident este implicat un singur autoturism care a parasit carosabilul si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Traficul rutier nu este blocat", a declarat pentru Bihon.ro , Alina Farcuta, comisarul-sef al IPJ Bihor."La ora 19:36, ISU Crisana a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier, pe raza localitatii Tinca, eveniment in care au fost implicate cinci persoane, cu varste cuprinse intre 13-20 de ani, aflate intr-un autoturism. Pentru salvarea victimelor s-au deplasat de urgenta trei echipaje de pompieri militari din care doua de paramedici, echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD Oradea, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean si elicopterul SMURD", a declarat Camelia Rosca, maiorul ISU Crisana."Ajunse la fata locului, echipajele medicale au evaluat victimele, le-au acordat ingrijirile care se impuneau si au procedat la efectuarea manevrelor de resuscitare in cazul unui baiat in varsta de 14 ani, care se afla in stop cardio-respirator. Din nefericire, insa, in pofida manevrelor de resuscitare efectuate, minorul a decedat. O fetita in varsta de 13 ani prezinta o fractura si traumatisme, aceasta fiind preluata de elicopterul SMURD. Un baiat de 13 ani se afla in stare de inconstienta, alte doua persoane in varsta de 18, respectiv 20 de ani prezinta diferite traumatisme. Toate cele patru victime salvate au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean", a mai transmis maiorul Rosca.Potrivit unor martori oculari, este probabil ca accidentul rutier sa se fi produs din cauza vitezei excesive, fapt pentru care autoturismul inmatriculat in Arad, condus de un tanar de 20 de ani, s-a rasturnat in decor, scrie bihon.ro."Politistii rutieri efectueaza cercetari la fata locului pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor producerii accidentului rutier", a mai informat comisarul-sef Farcuta.