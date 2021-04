Soferul care a avariat 12 masini in Brasov este fiul omului de afaceri Sever Muresan. Avea o alcoolemie de 2.20 mg/litru VIDEO

Cine este afaceristul Sever Muresan

Potrivit sursei citate, tanarului i s-a gasit o alcoolemie de 2,10 mg/litru la prima proba si 2,20 la a doua proba. Rezultatele pentru substantele psihoactive o sa mai dureze pentru ca acestea se fac la Bucuresti. Joi dimineata autoritatile au anuntat ca un barbat din Brasov a provocat haos in trafic , dupa ce a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit 12 masini parcate, miercuri seara, 14 aprilie, pe o strada din oras. Politistii au deschis un dosar penal pe numele sau. Soferul are permisul de conducere suspendat si nu a putut fi testat in privinta alcoolului in aerul respirat, fiind dus la spital.Potrivit datelor furnizate joi de Politia judeteana Brasov, accidentul a avut loc miercuri seara, in jurul orei 20.10, pe strada Nucului din Brasov.Barbatul in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a lovit 12 masini parcate. In urma accidentului nimeni nu a fost ranit.Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca acesta are permisul de conducere suspendat."Conducatorul auto nu a putut fi testat din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat, acesta fiind condus la o unitate medicala autorizata pentru recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei si a prezentei de substante psihoactive in organism", mentioneaza IPJ Brasov.Sever Muresan are 72 de ani, a fost membru al echipei de Cupa Davis a Romaniei si primul tenismen roman inclus in Association of Tennis Professionals. Conform jurnalistilor de la Adevarul , afaceristul a fost implicat de-a lungul ultimelor doua decenii in mai multe dosare penale, fiind acuzat de procurori de delapidare si alte infractiuni economice. Mai mult, el a fost acuzat inclusiv de crima in Franta, Sever Muresan avand dubla cetatenie, romana si franceza.Curtea Corectionala a Tribunalului de Mare Instanta din Lille , Franta, l-a achitat pe omul de afaceri Sever Muresan, cetatean cu dubla cetatenie, romana si franceza, in procesul in care era acuzat ca ar fi ordonat uciderea unui om de afaceri elvetian. Potrivit unui comunicat remis de catre Julia Muresan, in 5 martie 2010, Curtea Corectionala a Tribunalului de Mare Instanta din Lille "l-a achitat pe omul de afaceri si fostul jucator de tenis Andrei Sever Muresan, in dosarul in care a fost acuzat de catre Rolf Gehrig, fostul sau angajat".Sever Muresan este mai cunoscut pentru activitatea Bancii Dacia Felix si a turneului de tenis masculin de la Bucuresti. Intre 1992 si 1994, realizeaza prin societatile SC SM Invest Holding SA, Astra Romana Capital S.A.H. si Sita Investment A.G., investitii masive, astfel ca, in cursul anului 1994, participarea acestor societati la capitalul social al Bancii Dacia Felix ajunge la 68,89 la suta.Dar chiar daca devenise in 1994 actionar majoritar al Bancii Dacia Felix, un an mai tarziu, din cauza presiunilor politice pentru a se afilia partidului de guvernamant, ca sponsor electoral al PDSR, Sever Muresan demisioneaza din Consiliul de Administratie.