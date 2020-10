Un camion incarcat cu peste 800 de butelii s-a rasturnat pe centura Brasovului

"In cursul noptii, pe Centura Brasov intersectie cu DJ103A, in municipiul Brasov, un autocamion incarcat cu 840 de butelii cu gaz s-a rasturnat pe carosabil, in sensul giratoriu din zona", anunta Centrul Infotrafic.In urma impactului, buteliile cu gaz s-au imprastiat pe sosea, blocand astfel traficul pe ambele sensuri.Locul a fost delimitat si izolat. Nu au fost persoane ranite.La aceasta ora, nu mai exista pericol de explozie , insa forte MAI actioneaza la fata locului pentru remedierea situatiei.Circulatia este deviata pe rute alternative.