O femeia a murit iar un barbat a ajuns in stare grava dupa un accident intr-o localitate din Cluj

"O autospeciala si un echipaj SMURD se aflau in apropierea localitatii Paniceni, pentru a gestiona urmarile unui accident produs anterior acestui eveniment . Cel de-al doilea eveniment rutier s-a soldat cu ranirea si incarcerarea a doua persoane in autoturismul care a intrat in coliziune cu un autocamion. Pompierii au actionat imediat pentru a stinge flacarile care au izbucnit din compartimentul motor al autoturismului si pentru descarcerarea femeii si barbatului care se aflau in stare grava si au solicitat sprijinul unui echipaj medical la fata locului. Prima a fost scoasa femeia, in varsta de circa 60 de ani, a carei stare s-a agravat si mai mult, intrand in stop cardio-respirator. Pompierii au inceput manevrele de resuscitare pana la sosirea echipajelor de terapie intensiva, dupa care a fost continuata resuscitarea avansata. Din pacate, toate aceste eforturi nu au readus semnalele vitale persoanei resuscitate", se arata intr-o informare a ISU Cluj.O alta persoana a fost grav accidentata."Apoi au fost utilizate utilajele hidraulice pentru a descarcera barbatul din autoturism, care prezenta traumatisme grave si avea pierderi ale starii de constienta. Acesta a fost preluat de catre salvatori pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a fost transportat la spital pentru ingrijiri de specialitate", se mai arata in informarea ISU.