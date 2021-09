Grav accident, în Cluj. Femeie omorâtă de o mașină scăpată de sub control după ciocnirea cu o motocicletă

”Trei autospeciale, două echipaje SMURD şi unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situaţie de urgenţă rezultată în urma unui grav accident rutier produs pe strada Frunzişului din municipiul Cluj-Napoca. Pompierii au găsit un autoturism şi motocicletă avariate.Conducătorul motocicletei se afla întins pe jos şi necesita asistenţă medicală, de asemenea, o femeie în vârstă de cca 60 de ani era prinsă sub maşină şi prezenta traumatisme incompatibile cu viaţa. O a doua femeie se afla prinsă sub autoturism, care suferise traumatisme multiple, însă era în stare de conştienţă şi cooperantă. Un alt bărbat se afla in apropiere şi solicita asistenţă medicală”, a transmis ISU Cluj.Pompierii au acţionat pentru a extrage de urgenţă femeia de sub autoturism şi pentru a sprijini evaluarea medicală şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă persoanelor implicate în evenimente.Sursa citată a precizat că cei doi bărbaţi răniţi şi femeia, extrasă cu echipamentele speciale de sub autoturism, au fost transportaţi la spital pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate.Şoferul autoturismului a fost consultat şi nu a fost necesar transportul la spital.”Pe strada Frunzişului, înspre strada Izlazului a avut loc o coliziune între un autoturism şi o motocicleta, ambele circulând în aceeaşi direcţie. În urma impactului, autoturismul si-ar fi continuat deplasarea înspre strada Urcuşului, unde au fost acroşaţi trei pietoni”, a transmis IPJ Cluj.Conducătorul auto şi cel al motocicletei au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.