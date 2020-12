Grav accident rutier produs de o soferita incepatoare. Cinci persoane au fost ranite: "Am gasit fetita peste drum, cazuta in varza"

Potrivit primelor cercetari, vinovata de producerea accidentului a fost o soferita de 24 de ani care nu a oprit la indicatorul stop si a intrat cu putere intr-un camion. Potrivit Stirile Pro TV, in urma impactului, fetita, aflata in masina femeii, a fost aruncata pe campul din apropiere.Sursa citata mai arata ca tanara, care are permis de conducere de opt luni, le-a povestit anchetatorilor ca nu a vazut indicatorul stop si a intrat pe soseaua principala, unde a lovit camionul.Soferul mastodontului, mai arata Stirile Pro TV, a suferit un soc in momentul in care a gasit-o pe copila din masina aruncata la zeci de metri de locul impactului. "M-am pomenit cu o bubuitura in jumatatea masinii, cand m-am uitat in oglinda erau numai plasticuri si praf. Am oprit masina, cand m-am dat jos, am vazut masina facuta zob. Nu gaseam un copil, am gasit fetita peste drum, cazuta in varza", a declarat soferul camionului pentru sursa citata.