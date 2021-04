Grav accident rutier in judetul Ialomita. O fetita de un an a murit si alte patru persoane au fost ranite

In accident au fost implicate doua masini, conduse de doi tineri de 21 si 26 de ani. In urma ciocnirii dintre cele doua masini cinci persoane, printre care si o fetita de un an, au fost grav ranite. Ulterior, copilul a murit, la spital."In jurul orei 22.20, pompierii militari de la ISU Ialomita au fost alertati, prin SNUAU 112, despre producerea unui accident rutier pe raza localitatii Boranesti, pe DJ201, in care au fost implicate doua autoturisme si au rezultat mai multe victime In urma impactului a rezultat decesul unei minore de un an, vatamarea corporala a celor doi soferi , precum si a doua femei, de 21 si 34 de ani, din comuna Boranesti", a transmis ISU Ialomita.Potrivit politistilor, soferilor li s-a prelevat probe de sange pentru stabilirea alcoolemiei. In urma accidentului a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.