Grav accident rutier in judetul Olt. Un tanar de 31 de ani a murit si patru tinere au fost ranite

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase persoane, dupa impact soferul unei masini si o pasagera din acelasi autovehicul ramanand blocati.Pentru descarcerarea persoanelor blocate si acordarea de ingrijiri medicale victimelor au intervenit echipaje de pompieri cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere, cu accesorii pentru descarcerare si un echipaj SMURD , precum si patru echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta Olt."La sosirea echipajelor, soferul incarcerat, in varsta de 31 de ani, din orasul Bals, prezenta leziuni incompatibile cu viata. Femeia incarcerata, in varsta de 23 de ani, din orasul Bals, a fost gasita constienta, politraumatizata prin accident rutier, iar pentru extragerea acesteia pompierii au indepartat mai multe elemente de caroserie. Femeia a fost preluata de echipajele medicale si transportata la UPU Slatina. Tot la UPU Slatina au ajuns si alte trei femei, aflate in acelasi autoturism, in varsta de 17, 18 si 31 de ani, constiente, cu diverse traumatisme prin accident rutier", a precizat Basasteanu.Soferul celui de-al doilea autoturism implicat in accident a fost transportat la spital pentru investigatii medicale. Este vorba de un tanar in varsta de 21 de ani, din localitatea Strejesti.