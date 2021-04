Accident foarte grav pe DN1, in Sibiu. Trei morti dupa impactul frontal intre doua autoturisme FOTO UPDATE

potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari efectuate rezulta ca soferul autoturismului condus spre Sibiu (taxi-ul, n.r.), in varsta de 32 de ani, sibian, singur in masina, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu autoturismul (Volkswagen Golf inmatriculat in Alba - n.r.) condus regulamentar spre Alba si in care se aflau soferul in varsta de 58 de ani si doua pasagere, una de 49 de ani, cealalta de 30 de ani, aceasta din urma insarcinata, toti trei din judetul Alba.Din pacate, cei doi conducatori auto si femeia in varsta de 49 de ani au decedat, femeia insarcinata fiind transportata la spital cu rani grave. Traficul se desfasoara ingreunat. Potrivit unor surse, cele doua persoane din judetul Alba care si-au pierdut viata ar fi fost sot si sotie (58 de ani, respectiv 49 de ani), din localitatea Capalna.Bilantul tragic al accidentului a ajuns la trei persoane decedate. Reprezentantii SAJ Sibiu au comunicat ca, in ciuda eforturilor facute de personalul medical, viata celor trei nu a mai putut fi salvata. Aveau leziuni foarte grave. Este vorba despre doi barbati si o femeie de 49 de ani, doi din masina inmatriculata in AlbaDoua persoane au murit. Una dintre acestea este soferul taxi-ului, un barbat de 32 de ani din Sibiu. Din cealalta masina, inmatriculata in Alba , una dintre pasagere este in stop cardio-respirator si se fac manevre de resuscitare.O femeie gravida, a patra victima, a fost transportata de urgenta la spital . Traficul este blocat pe ambele sensuri de mers.