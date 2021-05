Accident teribil in Hunedoara. Trei persoane au fost ranite. Printre victime se afla un copil

"Pompierii Detasamentului Orastie, sprijiniti de un echipaj SAJ cu medic, au intervenit la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Echipele de salvare au gasit in vehicule trei victime , dintre care una incarcerata. Toti ranitii prezentau politraumatisme, dar erau constienti si cooperanti", precizeaza informarea ISU Hunedoara.Pompierii specializati in descarcerare au dislocat sau taiat partile componante ale uneia dintre masini pentru a o elibera pe victima incarcerata, o femeie in varsta de 60 de ani.De asemenea, la UPU Orastie au fost transportate cu ambulantele SMURD si SAJ si celelalte doua victime: un minor de 16 ani si un barbat de 20 ani.Circulatia pe DN 7, pe sensul Orastie - Deva, a fost blocata pana la finalizarea cercetarii la locul producerii accidentului.