Doua persoane ranite intr-un accident in care a fost implicata o masina de Politie

Potrivit IPJ Constanta , victimele, una dintre ele un politist, au suferit vatamari corporale usoare."In jurul orei 00.00, am fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Soveja din municipiul Constanta. Din primele informatii, impactul s-a produs intre o autospeciala de politie , care se deplasa in misiune, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, si un autoturism, care se deplasa dinspre bulevardul Aurel Vlaicu, catre Alexandru Lapusneanu. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala usoara a politistului din dreapta, precum si a unui pasager din autoturism", a informat IPJ La locul producerii accidentului rutier s-au deplasat doua echipaje SMURD "La fata locului au fost alocate doua echipaje de prim ajutor , un SMURD B din cadrul Detasamentului Palas si un SMURD B de la Detasamentului Fripis. Sositi la fata locului colegii au gasit doua victime care au fost evaluate medical si, ulterior, au fost transportate la spital cu traumatisme craniene, constiente, cooperante", a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".