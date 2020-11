Grav accident rutier in judetul Vaslui. Doua persoane au murit si una a fost grav ranita

Cele doua persoane decedate au fost gasite in stop cardio-respirator si nu au raspuns manevrelor de resuscitare.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, politistii rutieri efectuand cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs evenimentul. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Traficul in zona este blocat, circulatia fiind deviata pe un drum secundar.