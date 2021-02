Accident grav de circulatie la Cotmeana, pe DN 7. O persoana a murit in urma impactului cu un parapet

Dosar penal pentru vatamare corporala din culpa

Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare efectuate de politistii Serviciului Rutier, s-a stabilit ca un barbat de 48 de ani, din Caineni, judetul Valcea, care conducea un autoturism pe DN 7, pe raza localitatii Cotmeana, din directia Pitesti spre Ramnicu Valcea, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, in conditii ce urmeaza a fi stabilite prin cercetari, intrand in coliziune cu un parapet de protectie din beton si cu glisiera metalica de protectie, dupa care a parasit partea carosabila, cazand de la o diferenta de nivel de circa 10 - 12 metri.Initial, toti cei cinci ocupanti ai autoturismului au fost transportati la spital, pentru investigatii si ingrijiri medicale - conducator auto de 48 de ani, din Caineni, judetul Valcea; pasager dreapta fata, barbat de 72 de ani, din comuna Vladesti, judetul Valcea; pasagere spate: femeie de 69 de ani, din Vladesti, judetul Valcea, femeie de 47 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea, si femeie de 25 de ani, din comuna Budesti, judetul Valcea.Politia anunta ca, in cursul noptii, a survenit decesul conducatorului auto.Totodata, in urma investigatiilor medicale, doi dintre ocupanti (barbatul de 72 de ani, din Vladesti, ocupant al locului dreapta fata, si femeia de 47 de ani, din Ramnicu Valcea, pasagera spate) au fost diagnosticati cu fractura membru inferior, iar celelalte doua femei de pe bancheta din spate (femeie de 69 de ani, din Vladesti, si femeie de 42 de ani, din Mihaesti, judetul Valcea) au suferit contuzii si alte traumatisme.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, iar verificarile continua, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a petrecut accidentul.