Accident cumplit la Galati. Sapte persoane au fost ranite, soferul e in stare grava

Potrivit ISU Galati, marti dimineata, fortele Sectiei de pompieri Tecuci si ale SAJ au intervenit pe DJ251 intre Matca si Valea Marului, pentru un accident rutier soldat cu 7 victime "Din primele informatii, la ora 06.30 un autoturism VW Caddy cu 5 persoane circula regulamentar, cand a acrosat un tractor cu cisterna nesemnalizate, parcate pe marginea drumului. Dupa impactul cu cisterna, autoturismul a ricosat pe contrasens si a fost lovit in plin de o autoutilitara Iveco Daily in care erau doua persoane.", au precizat reprezentantii ISU Galati.In urma accidentului, la fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD de la Sectia de pompieri Tecuci si ambulante SAJ care au dus toate victimele la Spitalul Municipal Tecuci.Dintre cei 3 barbati si 5 femei care au suferit contuzii toracice si de membre inferioare, dar sunt stabili hemodinamic, soferul in varsta de 42 ani din VW este grav ranit, din cauza unei fracturi de bazin, mai informeaza ISU Galati.Politia Rutiera Galati face cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul. In caz va fi deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.