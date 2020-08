Accident cumplit pe A1. O fetita de doi ani si mama ei au murit din cauza unui camion care a ratat iesirea de pe autostrada

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala pentru descarcerare, una pentru stingerea incendiilor si doua echipaje SMURD au intervenit in zona kilometrului 108, la un eveniment rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion.Din primele verificari a reiesit ca autocamionul ar fi efectuat o manevra de intoarcere dupa ce s-a incadrat gresit pe autostrada, iar autoturismul nu a putut evita impactul si a intrat in coliziune cu remorca, trecand pe sub partea din spate a acesteia.Fetita de doi ani, pasagera pe bancheta din spate a autoturismului, a fost gasita cu leziuni incompatibile cu viata. Mama sa, aflata pe locul din dreapta fata, a fost gasita inconstienta si a fost transportata la spital, unde ulterior a fost constatat decesul.La Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a fost transportat si soferul autoturismului, care era constient la sosirea echipelor de salvare.Pana la finalizarea interventiei, traficul rutier a fost complet blocat pe sensul catre Bucuresti al autostrazii A1, fiind deviat pe o ruta ocolitoare.