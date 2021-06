Accident grav in Dambovita: doua victime in urma impactului dintre un microbuz care transporta copii si un autoturism VIDEO

"Pe DN 71 Targoviste-Sinaia, in apropierea localitatii Aninoasa, judetul Dambovita, a avut loc o coliziune intre un microbuz de transport persoane si un autoturism", coform Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Reprezentantii ISU Dambovita au precizat ca microbuzul implicat in accident transporta copii.Doua persoane adulte din microbuz - soferul si persoana care ii insotea pe copii - au decedat.Unii dintre copiii din microbuz au fost raniti, doi dintre ei fiind in stare grava. Ceilalti sunt in curs de evaluare la fata locului.Traficul rutier este oprit in totalitate, fiind deviat pe strazi din localitate, pentru a permite interventia echipajelor specializate.Cele 2 victime incarcerate au fost declarate decedate, iar cei 9 copii au fost transportati la spital (6 transportati de echipajele SMURD si SAJ, 3 cu mijloace proprii pana la sosirea fortelor de interventie ).