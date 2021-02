Ambulanta implicata intr-un accident rutier in Bucuresti. Asistenta a fost ranita usor

"In jurul orei 10:40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersectia dintre Str. Doamna Ghica - Sos Colentina, accident in care au fost implicate o ambulanta si un autovehicul", au anuntat politistii.In urma accidentului circulatia tramvaielor a fost blocata in ambele sensuri."In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea usoara a asistentei, aceasta fiind transportata la Spitalul Floreasca. Conducatorii auto au fost testati, rezultatul testarii fiind zero. Se efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor si conditiilor producerii evenimentului rutier", au mai anuntat politistii rutieri.