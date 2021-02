FOTO Grav accident de circulatie in Timis. Doua persoane au murit, dupa ce pompierii au incercat doua ore sa le descarcereze

In accident au fost implicate o autoutilitara si un autoturism in care se aflau doua persoane. In urma impactului frontal, cele doua persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate.Autoritatile sustin ca interventia a fost dificila, deoarece autoutilitara avea peste 26 de tone, iar pentru extragerea victimelor pompierii au lucrat mai bine de doua ore."Din nefericire, victimele (un barbat si o femeie) au suferit leziuni incompatibile cu viata", transmite ISU Timis.Zece pompieri au intervenit de urgenta cu o autospeciala de prima interventie , doua autospeciale de descarcerare, doua autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD . De asemenea, la fata locului au fost alertate si echipaje de politie , dar si o ambulanta SAJ.