Grav accident de circulatie pe autostrada A1: un barbat a murit, iar politistii au intocmit un dosar penal

Marti dimineata, in jurul orei 06:20, Biroul Politie Autostrazi A1 Deva-Nadlac a fost sesizat despre producerea unui accident rutier soldat cu victime pe A1 la km 426 C2, in zona iesirii de pe autostrada inspre localitatea Margina, in care sunt implicate doua vehicule.Din primele cercetari efectuate a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 40 de ani a condus un autoturism din directia Lugoj inspre Margina, iar la km 426, a intrat in coliziune cu partea din spate a unui tir care se deplasa in fata sa, pe banda nr. 1.In urma accidentului, a fost declarat decesul barbatului de 40 de ani.Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.