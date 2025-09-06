Accident de munca in Bucuresti - barbat cu picioarele retezate de o presa

Un barbat din Capitala a ajuns la spital sambata, cu picioarele retezate de o presa, in urma unui accident de munca.

Trei echipaje SMURD au sosit la locul accidentului si i-au acordat primul ajutor barbatului, care a fost apoi dus de urgenta la spital, in stare grava.

Conform Romania TV, medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire.

