Accident de munca in Bucuresti - barbat cu picioarele retezate de o presa

Sambata, 02 Martie 2013, ora 10:06
1841 citiri
Accident de munca in Bucuresti - barbat cu picioarele retezate de o presa
Foto: desteptarea.ro

Un barbat din Capitala a ajuns la spital sambata, cu picioarele retezate de o presa, in urma unui accident de munca.

Trei echipaje SMURD au sosit la locul accidentului si i-au acordat primul ajutor barbatului, care a fost apoi dus de urgenta la spital, in stare grava.

Conform Romania TV, medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire.

Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Liberalii, optimiști înainte de moțiunile de cenzură. „România a mers prea mult pe un singur motor”
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el...
Fotografie virală care a încins internetul: Ministra Oana Țoiu acuzată că a încălcat legea la meciul amical de pe Arena Națională. Precizările Jandarmeriei FOTO
Fotografie virală care a încins internetul: Ministra Oana Țoiu acuzată că a încălcat legea la meciul amical de pe Arena Națională. Precizările Jandarmeriei FOTO
Mai mulți membri ai guvernului Bolojan și oficiali străini au fost surprinși, vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, la meciul amical România - Canada. Printre aceștia, Oana Țoiu,...
#accident munca Bucuresti, #barbat picioare retezate spital, #barbat picioare retezate Bucuresti , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Leo Messi i-a spus-o in fata: "Nu calci la nationala cat timp sunt eu aici!"
Digi24.ro
VIDEO "Controlul maselor prin COVID". Conferinta conspirationista despre vaccin cu medici din Romania
DigiSport.ro
"Furtuna" dupa gestul lui Ratiu care nu s-a vazut la TV: "Pentru mine, nu mai exista"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății, după conferința controversată despre „decesele Covid”: „Un atac direct la sănătatea românilor, nu negociez cu minciuna”
  2. Efectul schimbării deciziei SUA de a livra armament Ucrainei. Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru arme
  3. Viitorul Împărat al Japoniei a ajuns la vârsta majoratului. Ceremonie tradițională de încoronare la palat, prima după 40 de ani VIDEO
  4. Premieră în istoria modernă a Casei Regale britanice. Ce s-a decis în legătură cu funeraliile Ducesei de Kent
  5. Polițist înjunghiat, în timp ce a fost chemat să aplaneze un conflict într-un spital. De la ce a pornit scandalul
  6. „Influencerul lui Dumnezeu“, primul sfânt al milenialilor: Cum un adolescent italian a ajuns să fie canonizat de Vatican
  7. Propunere-șoc de la vârful politicii din Germania: „În loc de trupe NATO, să-i trimitem înapoi în Ucraina pe bărbații apți de luptă”
  8. Fără bani pentru drumuri. De la ce proiecte importante din transporturi a tăiat Guvernul. „Nu avem resursa financiară; ca atare, nu putem semna contractul.”
  9. SkyShield, sistemul laser chinezesc, eșuează în condițiile deșertului din Arabia Saudită
  10. Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican, „un semnal important” către diversitate. „Facem parte din aceeași familie”