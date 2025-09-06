Accident de munca in Bucuresti - barbat cu picioarele retezate de o presa

Sambata, 02 Martie 2013, ora 10:06
1841 citiri
Un barbat din Capitala a ajuns la spital sambata, cu picioarele retezate de o presa, in urma unui accident de munca.
Trei echipaje SMURD au sosit la locul accidentului si i-au acordat primul ajutor barbatului, care a fost apoi dus de urgenta la spital, in stare grava.
Conform Romania TV, medicii sunt rezervati in ceea ce priveste sansele sale de supravietuire.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el...
Mai mulți membri ai guvernului Bolojan și oficiali străini au fost surprinși, vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, la meciul amical România - Canada. Printre aceștia, Oana Țoiu,...