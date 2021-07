Accident grav pe DN1, in Prahova. O femeie este inconstienta, iar medicii incearca sa o salveze

Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, cinci persoane se aflau in cele doua masini care s-au lovit, iar doua dintre acestea sunt grav ranite.In urma impactului o persoana a ramas incarcerata, iar alta este inconstienta, potrivit primelor informatii, furnizate de ISU.La fata locului au fost mobilizate o descarcerare, o masina de stingere, 2 ambulante SMURD de prim ajutor si o ambulanta SMURD de terapie intensiva mobila.O femeie de 69 de ani a fost blocata in auto, este in stop cardio-respirator, iar medicii fac manevre de resuscitare.