Grav accident feroviar, in Vrancea. Un subofiter ISU a murit, iar fiica lui de opt ani a fost ranita

Potrivit primelor informatii, accidentul feroviar a avut loc pe Magistrala 500. La o trecere de nivel cu calea ferata, trenul InterRegio Suceava-Bucuresti a lovit in plin masina care era condusa de subofiterul ISU si care circula pe un drum comunal.Biroul de Presa al ISU Vrancea a anuntat ca barbatul era angajat al acestei institutii."Astazi, 27 martie, in jurul orei 07:45, un apel primit la numarul unic de urgenta 112, anunta despre producerea unui accident feroviar, la trecerea la nivel cu calea ferata din cartierul Siscani, municipiul Adjud. La fata locului s-au deplasat de urgenta 3 echipaje din cadrul Sectiei de Pompieri Adjud, cu 1 autospeciala de interventie , 1 autospeciala de descarcerare si 1 ambulanta SMURD . In urma impactului dintre un autoturism si locomotiva unui tren care circula pe ruta Pascani-Adjud au rezultat 2 victime , un barbat si o minora, ramase incarcerate.Echipajul de descarcerare a actionat pentru extragerea celor 2 victime din autoturism. Din nefericire, barbatul, in varsta de 40 ani, nu mai prezenta semne vitale. Minora, in varsta de 10 ani, a suferit traumatism toracic. Aceasta a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Vrancea prezent la fata locului si transportata la Unitatea Primiri Urgente Focsani. Cu regret nemarginit anuntam ca persoana decedata este angajat al I.S.U. Vrancea. Ne exprimam profunda indurerare pentru pierderea suferita", transmite ISU Vrancea.