UPDATE FOTO Accident foarte grav in Bucuresti: Trei adulti, dintre care doi sunt in stare inconstienta, si doi copii au fost raniti

Din primele informatii transmise de reprezentantii ISU, doi adulti sunt inconstienti si incarcerati, iar cei doi copii sunt constienti.In prezent, la fata locului actioneaza o masina de descarcerare, trei echipaje SMURD si o ambulanta , pentru salvarea ranitilor in accidentul din Capitala "In jurul orei 15:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti.Conducatorul unui autovehicul, femeie in varsta de 44 de ani care se deplasa pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti dinspre Sos. Bucuresti-Targoviste catre Str. Ion Ionescu de la Brad, in momentul in care a ajuns in dreptul Str. Campinita, a efectuat virajul la stanga si a intrat in coliziune cu un alt autovehicul care circula din sensul opus de mers. In urma impactului, unul dintre cele doua autovehicule a ricosat intr-un copac.Traficul rutier este restrictionat pe Sos. Gheorghe Ionescu Sisesti dinspre Sos. Bucuresti-Targoviste catre Str. Ion Ionescu de la Brad, circulatia autovehiculelor facandu-se alternativ pe celalalt sens, sub indrumarea agentilor de politie aflati la fata locului.In urma accidentului rutier, au rezultat 4 victime (2 minori, conducatorul auto si pasagerul din primul autovehicul) care au fost transportate la spital", au transmis reprezentantii ISU.Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier.