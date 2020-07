Accident grav in apropiere de Sighisoara. Cinci persoane au fost ranite. A fost activat Planul Rosu de interventie

A fost solicitat un elicopter SMURD "Traficul rutier este oprit pe DN 13 Sighisoara-Targu Mures, la kilometrul 118, la iesire din municipiul Sighisoara, judetul Mures, deoarece s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme", a transmis Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Traficul in zona este oprit.-Stire in curs de actualizare-