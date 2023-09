Accident grav in Hunedoara: Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite, printre care un copil de 4 ani

Un barbat de 70 de ani a decedat, dupa ce, aflat la volanul unei masini, a provocat un accident rutier, patrunzand pe contrasens pe DN7 unde a acrosat un autoturism care circula regulamentar. Alte trei persoane, printre care un copil de 4 ani au fost ranite.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, accidentul a avut loc duminica, in jurul orei 16.00, pe DN7 pe raza localitatii Campuri Surduc.

"Politistii ajunsi la fata locului, au constatat ca, un barbat in varsta de 70 de ani, din judetul Sibiu, in timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personala, din directia Arad spre Deva, a patruns pe contrasens si a acrosat un alt autoturism ce se deplasa regulamentar, condus de un barbat in varsta de 31 de ani din Germania, de cetatenie germana.

In urma accidentului, a rezultat decesul conducatorului auto care a patruns pe contrasens si ranirea a altor trei persoane, doi adulti si un minor in varsta de 4 ani, in calitate de pasageri din autoturismul condus de soferul vinovat", transmite IPJ Hunedoara.

Victimele au fost transportate la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale.

In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala pentru infractiunile de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

