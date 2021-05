Accident grav in judetul Vaslui. O fata de 12 ani, preluata cu elicopterul SMURD

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Sectia de pompieri Husi a intervenit la accident cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate. La fata locului a fost deplasata si o ambulanta tip C apartinand SAJ Vaslui."La sosirea echipajelor de interventie , au fost gasite doua persoane ranite, acestea fiind lovite de un autoturism. Una dintre victime , persoana cea mai grav ranita, are varsta de 12 ani. Fetita este transportata in acest moment cu elicopterul SMURD la o unitate medicala specializata din municipiul Iasi. Cealalta victima a fost transportata la CPU Husi", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Politistii rutieri efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs incidentul