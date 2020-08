Accident grav in Satu Mare. A fost activat Planul Rosu de Interventie

"Se intervine pentru acordarea ingrijirilor medicale in cazul unui accident rutier petrecut in satul Dindestiu Mic intre un autoturism si un microbuz. La fata locului se deplaseaza echipajele Detasamentului Carei cu o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD cu echipaj de prim ajutor , un autoturism cu un ofiter. Se activeaza Planul Rosu de Interventie", a transmis ISU Satu Mare.Potrivit sursei citate, in total au fost implicate sapte persoane care sunt constiente, cooperante.