Accident grav pe Autostrada Soarelui - care este situatia ranitilor

In accidentul care a avut loc, duminica, pe Autostrada Soarelui au fost ranite 36 de persoane.

Dintre acestea, 29 au fost transportate la patru spitale din Bucuresti, potrivit Romania Tv.

Un autocar a parasit partea carosabila si s-a rasturnat, duminica, pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii, soferul a pierdut controlul volanului, dupa ce a fost lovit de o alta masina.

Initial, medicul Gabriel Oprita a precizat ca exista 15 raniti, trei dintre ei avand leziuni grave.

Accident grav pe Autostrada Soarelui - 29 de raniti Update

"Din ceea ce mi-au raportat colegii mei aflati la fata locului, este vorba de 15 persoane afectate. La o prima evaluare, trei victime sunt in stare grava: una cu traumatism cranio-cerebral si coma post-traumatica, care a fost si intubata, o a doua este post-traumatizata, iar a treia are fractura de humerus. La prima vedere, celelalte persoane nu par sa prezinte traumatisme foarte grave", a explicat Gabriel Oprita, medic coordonator SMURD Bucuresti, la Romania Tv.

Ulterior, el a anuntat ca ca numarul celor transportati la patru spitale din Capitala a ajuns la 29, iar patru dintre ei sunt intr-o stare grava. O victima are mana amputata.

In total, 36 de persoane au fost ranite, insa 7 dintre ele nu au avut nevoie de ingrijiri medicale in unitatile medicale.

Timp de cateva ore, circulatia pe A2 a fost oprita pe o banda, insa pe celelalte benzi s-a circulat fluent.

Autocarul facea o cursa regulata din Capitala pana in Constanta si avea peste 40 de pasageri. Accidentul s-a produs pe sensul de mers spre litoral, la kilometrul 23.

Dupa prima expertiza, reprezentantul Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, comisarul Catalin Bocai, a explicat care este ipoteza legata de cauza accidentului.

Accident grav pe Autostrada Soarelui - care este cauza posibila (Video)

"Soferul unui autoturism nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers si a intrat in autocarul in care se aflau in jur de 40 de pasageri, iar acesta s-a rasturnat dupa impact intr-un sant de langa autostrada", a explicat acesta, la postul de televiziune citat.

