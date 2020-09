Accident grav pe Transalpina. Un motociclist a cazut intr-o prapastie

"Politistii din Sebes intervin la o sesizare prin 112, potrivit careia un motociclist ar fi cazut intr-o rapa pe DN 67C, in zona Cabanei Frumoasa Tartarau (aproximativ 9 kilometri in amonte de barajul Oasa)", au transmis reprezentantii IPJ Potrivit apelantului, victima a fost "accidentata grav", au mentionat acestia. "Garda de interventie Sebes intervine pentru acordarea primului ajutor unei persoane, posibil inconstienta, pe DN67C. Din primele informatii ar fi vorba despre un motociclist care ar fi cazut intr-o rapa", au precizat si reprezentantii ISU Alba.A fost solicitat in sprijin un echipaj SMURD de la ISU Hunedoara si elicopterul SMURD de la Jibou.