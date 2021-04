Accident grav in Vrancea. Doi copii si doi adulti, raniti. Traficul este blocat

In accident au fost implicate doua autoturisme si un TIR, pe DN2, la Garoafa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Vrancea."Joi, ora 06,25, am fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN2 - E85 - Garoafa a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un tir, patru persoane fiind ranite, dintre care doua fete minore de 11 si 13 ani", a precizat IPJ Vrancea.Traficul in zona este blocat pe sensul de mers Focsani - Bacau.Politistii fac cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele care au stat la baza accidentului rutier.