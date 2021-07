Un barbat a fost spulberat de o masina care gonea pe un drum european, in judetul Iasi

Un iesean care venise acasa sa isi schimbe buletinul a sfarsit tragic dupa ce a coborat din autocar, sa isi faca nevoile. Barbatul in varsta de 43 de ani, calatorea spre Iasi, cu un autocar, venind din Italia si trebuia sa ajunga la Tiganasi, la familie.Profitand de faptul ca autocarul oprise pentru a descarca bagaje la Sarca, calatorul a traversat strada pentru a merge intr-o liziera aflata peste drum. Acesta nu s-a asigurat la traversare si a fost izbit in plin de un autoturism Sharan care circula cu viteza mare spre Targu Frumos.Barbatul lovit nu a mai avut nicio sansa fiind aruncat peste zece metri, pe sosea. Soferul din autoturism nu a schitat niciun gest pentru a opri si si-a continuat drumul, pana la Cucuteni, fiind gasit ieri la orele amiezii.Soferul, un barbat de 34 de ani, imprumutase masina de la o cunostinta si mersese la Iasi cu treburi, dar intarziase. Cand a fost gasit nu se afla sub influenta alcoolului. Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului. In schimb, familia barbatului din Tiganasi se pregateste de inmormantare . Acesta avea o fiica, care il astepta acasa.Accidentul, care a avut loc la ora 2.00, a fost filmat de o camera de supraveghere unde se vede viteza cu care circula autoturismul. De asemenea, camera de supraveghere a filmat si autocarul oprit de unde erau descarcate bagajele."Ei carau bagaje de acolo, de aici de la stalp, de la autocar, vreo 5-6 persoane, carau bagaje in masina asta de aici. Nu i-am cunoscut, nu se vede pe camera ca sa le cunosti fizionomia. Deodata a aparut unul cu un tricou bleumarin sau negru inchis, mai subtire la corp asa. A aparut si el cu un bagaj. Cara si el un bagaj in masina asta de aici. Deodata s-a dus catre sosea. El nu avea vizibilitate la vale pentru ca era autocarul. S-a bagat - uite acolo, unde sunt femeile alea - sa isi faca nevoile, banuiesc. Langa autocar n-avea, cum ca il vedea lumea. El a coborat din autocar si i-a vazut pe aia ca cara genti, o luat si el o geanta, sa ajute oamenii. Deodata o luat-o la fuga incolo. A venit o masina neagra, l-a luat pe sus si l-a aruncat pana aici - la linia asta, uite aici. De acolo o mers pe sus pana aici. Si s-a dus in continuare, nu o piscat deloc pedala de frana. Si s-a dus in continuare la deal. Si acum, politia de la Targu Frumos cerceteaza toate camerele din zona, sa il poata identifica pe sofer. Ideea este - cum o spus si politistii - daca el statea la locul accidentului nu patea nimic. Ala i-a sarit efectiv in fata. Masina era un fel de SUV. Dar circula cu viteza enorm de mare. Ca deodata s-au vazut un pic luminile de la masina cum apar. L-a luat pe asta si l-a aruncat in sus. Era din Tiganasi, un baiat de 43 de ani. A muncit si el prin Italia, pe acolo, a oprit autocarul aici, a vazut ca au coborat si oamenii aia sa care bagaje, a coborat si el. Si s-a intamplat...", a povestit un localnic din Sarca, pentru Ziarul de Iasi