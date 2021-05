Accident cumplit la Iasi, cu 13 victime transportate la spital. Un microbuz si un camion s-au ciocnit VIDEO

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 24, la intersectie cu DN 24C, pe raza localitatii Vanatori, judetul Iasi, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz si un autocamion.Centrul Infotrafic afirma ca doua persoane au ramas incarcerate.Comform ISU, din cele 17 persoane implicate in acest incident rutier, 13 - 12 adulti si un copil - au fost transportate la spital constiente, pentru investigatii suplimentare.Patru persoane au refuzat transportul la spital.Avand in vedere numarul persoanelor implicate, pentru gestionarea misiunii de raspuns la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie.La fata locului, echipajele operative intervin cu 2 masini de stingere, o autospeciala de descarcerare si o autospeciala pentru transport victime multiple.Totodata, pentru optimizarea interventiei, in teren actioneaza si 2 ambulante SMURD , o autospeciala de terapie intensiva mobila si doua ambulante apartinand Serviciului Judetean de Ambulanta.Circulatia este intrerupta pentru desfasurarea interventiei de acordare de ingrijiri medicale si cercetarea imprejurarilor producerii evenimentului rutier.