Accident teribil in Constanta, pe DN 2A. Trei oameni au murit dupa ce doua masini s-au izbit in trafic

Potrivit Politiei, citata de Agerpres, un barbat de 26 de ani conducea un autoturism catre Constanta, iar in afara localitatii Harsova a intrat in coliziune frontala cu o masina din sens opus, la volanul careia se afla un sofer de 52 de ani.In urma accidentului rutier, au murit cei doi soferi si pasagera aflata pe locul din dreapta fata din al doilea autoturism, o femeie in varsta de 54 de ani.O pasagera din primul autoturism, in varsta de 26 de ani, grav ranita, a fost transportata cu elicopterul la spital.