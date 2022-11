Accident pe Autostrada Soarelui: Audierile soferilor continua, cauzele accidentului se contureaza

20 dintre conducatorii auto implicati in accidentul grav de sambata, de pe Autostrada Soarelui, au fost audiati de politisti si au dat declaratii despre circumstantele si modul in care a avut loc carambolul in care au fost implicate 32 de masini.

Ceilalti soferi implicati vor fi audiati in cursul zilei de duminica sau saptamana viitoare, in cazul celor care sunt inca internati in spital.

De asemenea, autovehiculele, aduse la sediul politiei, urmeaza sa fie expertizate tehnic saptamana viitoare, cel mai probabil luni. Informatiile din expertiza tehnica vor valida declaratiile date de soferi si vor ajuta la stabilirea cauzelor si dinamicii accidentului.

Dupa audierea a 20 dintre conducatorii auto si cercetarile amanuntite facute la locul accidentului, comisarul- sef de politie George Grigore, director adjunct la Directia Rutiera din cadrul Politiei Romane, afirma ca nu poate spune cu certitudine, in acest moment, cine este principalul responsabil pentru accidentul in lant.

"Nu ne putem pronunta la acest moment despre acest lucru. Am discutat inclusiv cu prim-procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Lehliu, care coordoneaza toata activitatea de cercetare", a spus George Grigore.

Cine a fost vinovat de producerea accidentului - variantele vehiculate

Din declaratiile celor implicati in accident si a celor care au ajuns primii dupa producerea carambolului, s-au conturat cateva variante despre felul in care s-a produs accidentul.

- cert este ca a fost vorba, la multi dintre cei 32 de soferi implicati, de viteza mai mare si de distanta prea mica fata de masina din fata, in conditii de vizibilitate de 20 m din cauza cetii dense. O confirma chiar primii soferi implicati in accident, care sustin ca masinile care au venit din spate circulau cu viteza - "dupa ce am aprins avariile de ceata, dupa nici 5 secunde, ne-a lovit in spate. O lovitura de 80, 90 la ora"; "am reusit sa trec pe banda din dreapta, pe stanga erau masinile deja lovite si atunci a venit unul cu forta, s-a auzit o bufnitura si masinile au fost pur si simplu carate in fata".

- cert este si ca e vorba de doua accidente, primul accident in lant fiind la un moment dat oprit de o masina care a reusit sa franeze fara sa se loveasca de autovehiculul din fata.

In ce priveste soferul de la care a pornit totul, exista mai multe variante:

- una dintre ipotezele anchetei este ca o masina a iesit din parcarea de la kilometrul 67 fara ca soferul sa se asigure corespunzator pentru vizibilitatea redusa care era. "A iesit fara se asigure din parcare, a patruns prea mult pe sensul de mers si a fost izbita de o alta masina, care, ulterior, a franat brusc. Dupa ce aceste doua masini s-au tamponat, pe acelasi sens de mers a venit un TIR. Observand ca s-a intamplat un accident, a franat brusc pentru a nu intra in ei. Se pare ca masinile care veneau din spatele TIR-ului nu au mai avut timp sa opreasca si s-au lovit puternic unele de altele. Practic, accidentul s-a produs in doua etape, au fost doua caramboluri", a afirmat subprefectul de Calarasi.

- Exista informatii, neconfirmate inca de Politie, ca cei doi soferi implicati in ciocnirea usoara ar fi iesit din masini pentru a media accidentul. Nu este clar, deocamdata, daca au retras automobilele pe banda de urgenta sau le-au lasat in mijlocul soselei, cu avariile pornite. De asemenea, nu este clar daca unul dintre cei doi soferi plecase deja atunci cand s-a declansat carambolul. Mai mult, exista si posibilitatea ca primul sofer, cel care a iesit din benzinarie, sa nu fi oprit deloc dupa tamponare si sa se fi intors la locul accidentului dupa ce a aflat de la stiri de carambol. Cel putin asa a declarat public.

- o alta varianta arata ca soferul unei Dacii Logan a fost lovit din spate dupa ce, sustine el, a incetinit pentru ca nu mai vedea nimic. Omul si-a continuat drumul si a tras pe dreapta dupa aproximativ 100 de metri. In spatele lui insa, zeci de masini au intrat una in alta, soferii neapucand sa franeze la timp. Mai bine de un minut, bubuiturile au continuat sa rasune.

- o alta varianta sustine ca primul impact care a declansat accidentul ar fi fost produs de un sofer in varsta care circula mai incet pe banda a doua a autostrazii, de frica sa nu fie vreun vehicul stationat pe prima banda a autostrazii.

Niciuna dintre aceste variante nu este confirmata oficial de anchetatori, care continua cercetarile. O prima concluzie asupra cauzelor accidentului cel mai probabil vom avea saptamana viitoare, dupa incheierea audierilor si a expertizarii tehnice a autovehiculelor.

Cel mai grav accident de la deschiderea autostrazii

Reamintim ca sambata dimineata, pe fondul unor conditii de trafic dificile - ceata cu vizibilitate de 20 m - a avut loc pe Autostrada Soarelui, la km 67 pe sensul de mers catre Constanta, un grav accident in lant, cu 60 de persoane implicate, 41 de raniti dusi la spitale, patru morti si zeci de masini distruse. Este cel mai grav accident de la darea in folosinta a autostrazii Bucuresti - Constanta.

Accidentul a fost de o asemenea amploare incat circulatia a fost intrerupta pe sensul de mers spre Constanta pentru circa noua ore.

Peste 100 de salvatori au intervenit la locul accidentului, iar Parchetul de pe langa Judecatoria Lehliu Gara a deschis un dosar penal in cazul acestui accident. Potrivit datelor actuale, incadrarea este de ucidere din culpa si vatamare corporala, insa deocamdata nu au fost identificati vinovatii.

