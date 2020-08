Accident in lant pe Autostrada Soarelui. Cinci masini s-au ciocnit. Coloana de trei kilometri pe drumul spre mare

"Centrul Infotrafic informeaza ca pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 139, in apropierea localitatii Fetesti, judetul Ialomita, s-a produs o tamponare intre 5 autoturisme, eveniment soldat doar cu pagube materiale. Doua dintre autoturismele implicate sunt stationate pe banda de urgenta", a transmis, sambata, Centrul Infotrafic.Sursa citata a nprecizat ca circulatia in zona se desfasoara ingreunat, formandu-se coloana in miscare pe aproximativ 3 kilometri.Pentru prevenirea accidentelor rutiere, politistii sfatuiesc conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare.