FOTO Grav accident rutier in Teleorman: o persoana a murit, iar alta este grav ranita

Fortele de interventie au gasit un autoturism rasturnat, cu doua victime . Una dintre cele doua femei era constienta si cooperanta, neincarcerata, acuzand dureri la nivelul coloanei, iar cealalta, pasagerul din dreapta, era prinsa in caroseria deformata, fara sa prezinte semne vitale.Persoana ranita a fost preluata de echipajele medicale, a primit primul ajutor si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente din Alexandria pentru investigatii si ingrijiri medicale de specialitate.Victima blocata fost scoasa de sub caroseria autoturismului de catre pompieri , cu ajutorul accesoriilor din dotarea autospecialei de descarcerare. Pe timpul interventiei, salvatorii au asigurat in permanenta masurile de prevenire si stingere a incendiilor.La fata locului au actionat trei echipaje de pompieri din cadrul detasamentului Alexandria, cu o ambulanta SMURD , o autospeciala de descarcerare si o masina de stingere, un echipaj medical din cadrul SAJ Teleorman si mai multe echipaje de politie