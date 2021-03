Accident teribil la Iasi. Momentul in care un tramvai a ramas fara frane si a intrat in toate masinile din cale - VIDEO

Din primele informatii, se pare ca mijlocul de transport in comun a ramas fara frane si nu a putut evita contactul cu autoturismele care asteptau la semafor. O persoana a ramas incarcerata si a fost transportata la spital."Politia o sa isi faca treaba si o sa aveti un raspuns. Deocamdata, sunt in stare de soc. Va rog intelegeti ca sunt stresat. Oamenii se pare ca sunt in regula. Asteptam verdictul medicilor. Masinile erau la semafor", a declarat vatmanul, conform adevarul.ro . Compania de Transport Public Iasi va face o ancheta pentru a stabili cauza accidentului."Nu ne putem pronunta. In general toti spun ca au ramas fara frane. Am facut o comisie si urmeaza sa fie evaluat. Poate din cauza stresului si din imprejurarile evenimentului asta a fost primele cuvinte. Tramvaiul este sigilat si urmeaza sa fie evaluat", a declarat Cristian Stoica, director al Companiei de Transport Public Iasi.