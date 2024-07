Accident langa Lipova: sapte persoane ranite

Doua autoturisme au intrat in coliziune, joi seara, pe DN7, in apropiere de localitatea Lipova. In urma accidentului, sapte persoane au fost ranite.

Sapte oameni au fost raniti, in aceasta seara, in urma unui accident petrecut pe DN7, in apropiere de orasul Lipova. Un autoturism, in care se aflau doi romani ce se intorceau din Spania, a intrat frontal intr-o dubita cu cinci pasageri bulgari.

Cel mai grav ranit este soferul bulgar care rula regulamentar. Are mai multe contuzii si fracturi la membrele inferioare, relateaza Adevarul.

Ceilalti sase pasageri din autoturisme sunt raniti usor. Cu totii au fost transportati la spitalul clinic judetean de urgenta din Arad cu cinci ambulante.

