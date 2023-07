Accident mortal in Constanta

O batrana a murit luni dimineata dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier pe o strada din Constanta.

Soferul, Alexandru Stefanescu, de 43 de ani, din Constanta, a lovit-o mortal luni dimineata pe batrana, informeaza Ziua de Constanta.

Acesta conducea un Iveco pe strada Despot Voda, iar in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 81 a surprins-o si accidentat-o mortal pe Dumitra Musat, de 80 de ani, care se deplasa pe carosabil.

Politia a deschis o ancheta in acest caz pentru a vedea cine este vinovat.

Ads