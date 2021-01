Accident mortal la intrare in Bucuresti. O masina s-a izbit de un copac. Soferul a fost gasit inconstient pe strada

Paramedicii au incercat sa-l resuciteze zeci de minute, insa nu au mai putut sa-l salveze, astfel ca au fost nevoiti sa declare decesul.La fata locului au fost trimise echipaje de prim ajutor . Conform purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov, Daniel Vasile , soferul a fost proiectat prin parbriz, fiind gasit in stop cardiorespirator. La fata locului actioneaza un echipaj SMURD si o autospeciala de pompieri cu echipamente pentru descarcerare."In jurul orei 14:20, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd Theodor Pallady.Conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Bd. Theodor Pallady dinspre A2 catre Bd. 1 Decembrie, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un copac.In urma evenimentului, conducatorul autovehiculului a fost proiectat in exteriorul acestuia. Au fost aplicate manevre de resuscitare la fata locului, ulterior constatandu-se decesul acestuia.Traficul rutier este restrictionat pe banda intai de circulatie , sensul de intrare in Municipiul Bucuresti.Se efectueaza cercetari in vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor si conditiilor producerii accidentului rutier", a transmis Brigada de Politie Rutiera.Citeste si: