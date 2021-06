Accident mortal pe A1 Arad - Nadlac. O masina a intrat sub un TIR

In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism, conform ISU Arad. La fata locului au intervenit: un echipaj descarcerare, un echipaj SMURD si un echipaj de stingere de la SVSU Nadlac, conform tion.ro "Pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 567, in zona localitatii Pecica, judetul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane si cu traficul blocat pe sensul catre Arad", a transmis Centrul Infotrafic.Tot in aceasta zona s-a inregistrat, doua ore mai tarziu, un alt accident grav"Pe autostrada A1 Deva - Nadlac, la km 574, loc. Semlac, jud.Arad a avut loc o coliziune intre trei autotrenuri, in urma careia o persoana a fost ranita usor. Traficul este oprit pe sensul catre Arad. Circulatia a fost deviata pe DN7 Nadlac - Arad", a transmis Centrul Infotrafic al Politiei Romane.