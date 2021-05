Accident cumplit pe DN1. Doua persoane au murit iar alte doua au fost ranite grav FOTO

Un sofer a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de pe marginea DN 1.Impactul a fost devastator. Motorul autoturismului a fost gasit la 10 metri de stalp.In urma accidentului rutier a rezultat decesul a doua persoane: conducatorul auto in varsta de 55 de ani si o femeie in varsta de 50 de ani, dar si ranirea unui tanar in varsta de 22 de ani si a unei minore in varsta de 17 ani, care au fost transportati la spital pentru ingrijiri medicale, conform ISU Prahova.