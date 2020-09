FOTO Accident mortal pe un drum national din Cluj. O femeie a decedat si alte patru persoane au fost ranite dupa o depasire neregulamentara

Accidentul a fost provocat de o manevra de depasire neregulamentara efectuata de un sofer. Femeia decedata se afla in masina condusa de acesta. "Un conducator auto de 47 de ani, din comuna Cornesti, care se deplasa pe DN 1F E81, in afara localitatii Baciu, din directia Zalau spre Cluj-Napoca, ar fi efectuat manevra de depasire a unui alt autovehicul, a patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din comuna Apahida. In urma evenimentului a rezultat decesul unei femei de 41 de ani, din comuna Cornesti, pasager in autoturismul condus de barbatul de 47 de ani. 4 persoane au fost transportate la o unitate medicala in vederea acordarii de ingrijiri medicale", a transmis miercuri IPJ Cluj.La locul producerii accidentului au intervenit si mai multe echipaje ale ISU. Au intervenit doua autospeciale cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD si doua SAJ. Pompierii au gasit doua autoturisme avariate, iar intr-unul se aflau doua persoane incarcerate, in stare de inconstienta."S-au inceput imediat operatiunile de descarcerare si acordare a asistentei medicale celor doua persoane incarcerate, respectiv un barbat si o femeie de circa 40 de ani. Femeia incarcerata nu mai prezenta semnale vitale, iar dupa scoaterea acesteia s-au inceput manevrele de resuscitare, insa corpul acesteia nu a mai raspuns acestora. Barbatul a fost extras dupa circa 30 de minute de eforturi depuse de catre pompieri si personalul medical, fiind apoi transportat la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale", informeaza ISU Cluj.