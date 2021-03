Accident mortal pe un drum satesc. Doua persoane si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a lovit un copac si s-a rasturnat intr-o rapa

Potrivit ISU Valcea, autoritatile au fost sesizate duminica dimineata cu privire la producerea unui accident in comuna Maciuca, sat Botorani. Persoana care a apelat numarul de urgenta 112 a anuntat ca a vazut doua victime incarcerate inconstiente.Potrivit declaratiei purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie accidentul din Maciuca s-a produs cu mult inainte de a fi semnalat. Se pare ca un trecator a vazut masina iesita in decor si a sunat la 112."In cursul noptii a avut loc un accident rutier grav in comuna Maciuca, sat Botorani, soldat cu decesul soferul autovehicului. De asemenea, pasagerul dreapta ar fi fost proiectat prin geamul masinii. Si acesta a decedat. Ambele victime sunt din Maciuca. Din primele date, se pare ca masina a parasit partea carosabila si ar fi lovit un copac", a precizat Catalin Udrea, de la IPJ Valcea pentru ziarul Adevarul La fata locului au fost trimise trei echipaje de la Garda de Interventie Maciuca si de la Detasamentul de pompieri Dragsani."Angajatii ISU au fost solicitati la un accident rutier in comuna Maciuca. Apelantul care a anuntat accidentul a comunicat ca a vazut doua victime incarcerate inconstiente. La fata locului au fost trimise trei echipaje de la Garda de Interventie Maciuca, si Detasamentul de pompieri Dragasani. Accidentul a fost anuntat in jurul orei 07:30", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu pentru "Adevarul".Echipajele de interventie ajunse la locul accidentului au constatat ca cele doua victime nu prezinta semne vitale.Conform reprezentantilor ISU, accidentul s-a petrecut pe drumul satesc Botorani- Oveselu, unde o masina a intrat intr-un copac iar apoi s-a rasturnat in afara drumului.