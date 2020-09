Accidentul a avut loc pe DN 58, in zona localitatii Soceni. Un sofer fara permis a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa si s-a izbit de peretele de pamant al santului de pe marginea drumului. In urma accidentului, barbatul aflat la volan, in varsta de 48 de ani, a murit, iar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta a fost grav ranit.