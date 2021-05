O tanara de 24 de ani a murit intr-un grav accident rutier din judetul Constanta. Alti doi tineri au fost raniti

La fata locului au intervenit doua echipaje ale SMURD , doua ale Serviciului de Ambulanta Judetean si un echipaj de descarcerare, una dintre victime fiind incarcerata.O tanara in varsta de 24 de ani, conducatoare a unui autoturism implicat in accident, a fost declarata decedata. Celelalte doua victime, o tanara de 21 de ani, conducatoare a celuilalt autoturism implicat in accident, respectiv un tanar de 24 de ani, au fost transportate la spital, avand politraumatisme, insa fiind in stare constienta.Traficul rutier a fost intrerupt in zona aproximativ o ora, in vederea efectuarii cercetarii de catre politisti si eliberarea carosabilului de cele doua autoturisme accidentate.